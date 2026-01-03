كشفت مصادر مقربة من الفنان محمد عبده عن جلسة غنائية جديدة لفنان العرب، من المقرر إقامتها ضمن نشاطه الفني خلال الفترة القادمة، وسط حماس وتفاعل جمهوره.

وكشف حساب «روتانا لايف» عبر منصة «إكس» أن الجلسة المرتقبة تجمع محمد عبده بكلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال، في عمل فني منتظر قريبًا.

تألق مستمر وتعاونات مع نخبة من الصناع

يشار إلى أن الفنان محمد عبده يواصل تألقه من خلال سلسلة حفلات قدمها في الفترة الماضية رفعت شعار كامل العدد داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إلى جانب تعاونات موسيقية مميزة مع نخبة من أبرز صناع الأغنية الخليجية، ما يعكس نشاطه الفني.



حفل مرتقب جديد

وعلى جانب آخر، يستعد محمد عبده لحفل جماهيري كبير في الشرقية من خلال حفل يقام ضمن موسم الخبر، وذلك يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، على مسرح الخبر أرينا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

نشاط فني مكثف

يشهد فنان العرب محمد عبده نشاطًا فنيًا مكثفًا مؤخرًا، إذ أحيا حفلًا ناجحًا في لندن ضمن احتفالات رأس السنة، عقب مشاركته في حفل جماهيري ضخم بالبحرين قبلها بأيام.