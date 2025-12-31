أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بيانًا رسميًا، للرد على الجدل بشأن الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم إجراء التحقيق مع الفنان المصري حلمي عبد الباقي.

وأكدت النقابة أن لجنة التحقيقات انعقدت يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بتشكيل قانوني كامل لمباشرة التحقيق مع حلمي عبد الباقي وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978، بحضور المستشار المنتدب من مجلس الدولة وعضوين من مجلس الإدارة.



حلمي عبدالباقي

امتناع حلمي عبد الباقي عن التحقيق

أوضح البيان أن حلمي عبد الباقي ووكيله حضرا الجلسة، لكنه امتنع عن استكمال التحقيق بداعي الطعن قضائيًا على قرار الإحالة، دون تقديم حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار، ووقع على محضر الجلسة بما يفيد امتناعه عن الاستكمال قبل مغادرته.

استكمال الإجراءات القانونية

وأكدت النقابة أنها استكملت إجراءات التحقيق طبقًا للقانون وقرار مجلس الإدارة، وحثت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل على الالتزام بالشفافية، محذرة من نشر أخبار مغلوطة، ومؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمعلومات خاطئة.

تعليق حلمي عبد الباقي

وكان نفي حلمي عبد الباقي، سابقاً، قرار إحالته إلى مجلس تأديب، مؤكدًا أنه لم تتوجه له أي اتهامات أو خضوعه لأي تحقيق رسمي حتى الآن، مشيراً إلى أن ما يحدث محاولة مخططًا لها لإبعاده عن منصبه، موضحاً ثقته في ظهور الحقيقة.