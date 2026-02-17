قرر الفنان المصري محمد منير «الكينغ»، تقديم تتر أغنية بداية مسلسل «حد أقصى» بطولة الفنانة المصرية روجينا، المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان، وتحمل الأغنية اسم «تعب»، وانتهى من تسجيلها سابقاً.

صناع أغنية «تعب» لمحمد منير

أغنية «تعب» لمحمد منير، من كلمات أحمد شبكة، وألحان وتوزيع أحمد حمدي رؤوف، وإنتاج مجموعة روتانا للموسيقى، وتحمل العديد من المفاجآت، لاسيما أن هذا المشروع يعيده إلى التترات مجدداً.

الفنان المصري محمد منير

صناع مسلسل «حد أقصى»

يجمع مسلسل «حد أقصى» من بطولة روجينا، ومحمد القس، وخالد كمال، وبسنت أبو باشا، وفدوى عابد، ونشوى مصطفى، وبسام رجب، وأمير عبد الواحد، ومريم أشرف زكي، ومصطفى عماد، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج مايا أشرف زكي.

أحداث المسلسل

يسلط مسلسل «حد أقصى» الضوء على عالم غسيل الأموال والصراعات الناتجة عن القرارات الخاطئة، حيث تقع روجينا في مأزق بعد استلامها مبالغ مالية بالخطأ وحصولها على قرض بنكي كبير، لتجد نفسها وزوجها أمام تبعات خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.