شيع الفنان هاني رمزي وشقيقه المستشار أمير رمزي جثمان والدتهما مارجريت توفيق، من كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول في القاهرة، بعد وفاتها أمس إثر صراع مع المرض.

مسؤولون وفنانون

وشارك في مراسم التشييع عدد من المسؤولين، يتقدمهم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزيرة الصحة والسكان السابقة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة نبيلة مكرم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم خالد جلال، إلهام شاهين، لبلبة، ليلى علوي، المطرب عمرو مصطفى، الإعلامي رامي إمام، وأكرم حسني، مرام مكرم، ألفت عمر، الإعلامية بوسي شلبي، أشرف زكي، وغيرهم من الفنانيين ممن حرصوا على مواساة وتعزية هاني رمزي.

كلمات مؤثرة

ونعي هاني رمزي، والدته، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، معرباً عن حزنه العميق لفقدانها، وكتب: «أمى سابتنى وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف إزاى الأيام هتبقى عمله إزاى من بعدك يا أمى».