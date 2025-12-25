شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه بصورة البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «سفاح التجمع»، تمهيدًا لطرحه في السينمات خلال الفترة القادمة.

الفيشاوي يتجاوز أحزانه بـ «سفاح التجمع»

ويظهر الفيشاوي في البوستر بملامح تشبه المتهم بالقضية الشهيرة إعلاميًا بـ«سفاح التجمع»، التي أرعبت مساكن القاهرة في السنوات الماضية.

وأرفق المنشور بتعليق: «سفاح التجمع»، وسط تفاعل واسع من متابعيه الذين عبروا عن دعمهم وتمنياتهم له بالقوة لتجاوز المحنة بعد وفاة والدته الفنانة سمية الألفي.

صناع وفريق العمل

ويشارك في الفيلم بجانب أحمد الفيشاوي، كل من صابرين، فاتن سعد، سينتيا خليفة، جاسيكا حسام الدين، آية سليم، مريم محمود الجندي، إنتصار، غفران محمد، نور محمود وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

آخر أعماله السينمائية

ولفت الفيشاوي الأنظارفي «بنقدر ظروفك»، وشاركه كل منمي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف وإنتاج سمير النيل.