تصدّر اسم المطربة المصرية آمال ماهر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء مثيرة للجدل بشأن جولتها الغنائية في أوروبا، خصوصاً الحفل المقرر إقامته في باريس يوم 20 يونيو على مسرح «كازينو دو باريس».

وتداولت منصات إعلامية وتقارير صحفية معلومات تفيد بإمكانية تأجيل أو إلغاء بعض حفلات الجولة، من بينها حفلا فرنسا وهولندا، ما أثار حالة من التكهنات بشأن مصير البرنامج المعلن.

حديث عن التذاكر والإقبال

كما أشارت تقارير إلى أن مبيعات التذاكر جاءت دون المتوقع، وهو ما دفع الجهة المنظمة إلى طرح تخفيضات وصلت إلى نحو 30% على بعض الفئات، بالتزامن مع تراجع أسعار عدد من التذاكر خلال الفترة الأخيرة.

أول تعليق من آمال ماهر

وفي خضم هذه الأنباء، ظهرت آمال ماهر في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، وجهت خلاله رسالة لجمهورها أكدت فيها استعدادها لإحياء حفلاتها في مواعيدها المحددة، دون التعليق على ما يتم تداوله بشأن أي تغييرات، قائلة: «مستنياكم فى باريس فى ليلة إن شاء الله مش هتتنسى.. وحشتونى جداً».

غياب بيان رسمي

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهة المنظمة للجولة أو من آمال ماهر ينفي أو يؤكد إلغاء أو تأجيل أي من الحفلات، لتظل المواعيد المعلنة قائمة لحين إشعار آخر.