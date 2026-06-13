صبا مبارك تكشف سر ابتعادها عن التمثيل لعامين دون الإعلان

كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك تفاصيل فترة ابتعادها عن الساحة الفنية، موضحة أنها توقفت عن التمثيل لمدة عامين في قرار شخصي لم تعلنه حينها، مفضلة الابتعاد عن الأضواء بشكل كامل خلال تلك المرحلة.

قرار الاعتزال دون الإعلان

وأوضحت صبا مبارك، خلال تصريحات إذاعية، أنها اتخذت قرار التوقف عن العمل الفني في لحظة اقتناع داخلي، مشيرة إلى أنها لم تكن من الأشخاص الذين يعلنون مثل هذه القرارات للجمهور، قبل أن تعود لاحقاً لمواصلة نشاطها الفني بعد انتهاء فترة الابتعاد.



العودة وفق القناعة الداخلية

وأضافت أن فكرة الاستمرار أو التوقف بالنسبة لها ترتبط دائماً بالشعور الداخلي ورؤيتها لما تقدمه من أعمال، مؤكدة حرصها على أن تترك بصمة وأثراً لدى الجمهور قبل اتخاذ أي خطوة تخص مسيرتها المهنية.

واختتمت حديثها بتأكيد أن اختياراتها الفنية تعتمد على الإحساس الشخصي ومدى رضاها عمّا تقدمه من أعمال للجمهور.

أحدث أعمالها الفنيّة

وعلى الصعيد الفني، يعرض لـصبا مبارك حالياً مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي يتكون من 15 حلقة، ويشهد البطولة الأولى لـ أحمد عبدالوهاب في الدراما التلفزيونية، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

وجمع العمل بجانب صبا وأحمد عبدالوهاب مجموعة من نجوم الفن أبرزهم ميمي جمال، سلوي محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت وآخرين.