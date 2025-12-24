قرر الفنان الأمريكي دانيال كورتيس مساعدة زميله السابق في قناة نيكلوديون تايلور تشيس، بعدما ظهر مشرّداً في شوارع كاليفورنيا، وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

طعام ومسكن

وأظهرمقطع مصور قيام كورتيس باصطحاب تشيس إلى مطعم لتناول الغداء معاً، ثم قرر أن يوفّر له سكناً في أحد الفنادق، وتكفّل بدفع قيمة الإيجار، كما شجّعه على الدخول إلى مركز لإعادة التأهيل للعلاج.

وأثار الفيديو المنتشر لتشيس (36 عاماً)، الذي اشتهر بدور «مارتن كويرلي» في مسلسل Ned’s Declassified School Survival Guide على قناة نيكلوديون خلال الفترة (2004–2007)، وهو يعيش مشرّداً في شوارع ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، صدمة واسعة بين المعجبين، بسبب مظهره المهمل.

وظهر تشيس في الفيديو مرتدياً بنطالاً ممزقاً وقميصاً رمادياً، وهو يتحدث مع شخص تعرّف عليه كنجم طفولة، لكنه بدا مشتتاً ومنعزلاً.