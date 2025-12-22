عبّر الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن حزنه العميق لوفاة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي.

«هتوحشيني يا سمسم»

وشارك الفيشاوي، الذي غاب عن جنازة والدته لوجوده في الولايات المتحدة، صورة للراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، في أول تدوينة ينشرها منذ وفاتها، مرفقةً برسالة وداع مؤثرة كتب فيها: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا… إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف الفيشاوي: «هتوحشيني يا سمسم، هعيش أيام بقية حياتي زعلان عليكي.. هتوحشيني، إلى اللقاء».

وتفاعل المئات من متابعيه مع التدوينة، إذ انهالت التعليقات التي عبّرت عن التعاطف والمواساة، داعين للراحلة بالرحمة والمغفرة، ومؤكدين أن فراق الأم من أصعب التجارب الإنسانية.

غياب عن الجنازة

وأرجع السيناريست محمد صلاح العزب في وقت سابق غياب أحمد الفيشاوي عن جنازة والدته إلى وجوده في الولايات المتحدة وقت الوفاة، مؤكداً أنه فور علمه بالخبر سارع بحجز تذكرة عودة إلى مصر.