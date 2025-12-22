اعتذرت الفنانة المصرية أيتن عامر عن المشاركة في بطولة مسلسل «حق ضايع»، الذي كان مقرراً عرضه رمضان القادم، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن مشاركتها في العمل وقبل انطلاق التصوير.

تعارض المواعيد

وجاء اعتذار أيتن عامر بسبب تعارض مواعيد التصوير مع ارتباطاتها الفنية الأخرى خلال الفترة القادمة، ما حال دون قدرتها على التفرغ الكامل لتصوير المسلسل، خصوصاً في ظل انشغالها بعدد من المشروعات الفنية المتزامنة.

وتشارك أيتن عامر في رمضان القادم من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها به.

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يتناول قصة عدد من النساء اللاتي يقعن في حب «مودي»، وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، وأيمن عزب، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.