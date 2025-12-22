برر الفنان المصري أحمد العوضي رغبته في الزواج مجدداً، ورفضه البقاء عازباً، وقال خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس: «لما قلت في لايف شهير إني هتجوز، الناس زعلت، وقلت إني عايز أجيب ولد، كدا أنا غلطت في حد؟».

وأضاف: «لما قلت نفسي أخلف، دي أمنية بقولها عشان ربنا يحققها لي، وهل دا يزعل حد؟، أنا مش هفضل طول عمري قوي صحياً، حقي يبقى عندي عيل، وهعلمه زي ما أبويا علّمني إزاي يطلع واد راجل».

علاقة وانتهت

كما دافع العوضي عن حقه في احترام خصوصيته، لافتاً إلى عدم رغبته في الحديث عن ماضيه.

وقال: «لا أحترم أي رجل يتكلم فى علاقة بعد ما خلصت، لأن البيوت كالقبور لا أحد يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وأنا مينفعش أغيّر كلامي دا لأنه نابع من تربية راجل علّمني كدا، أي علاقة انتهت مينفعش تذكرها إلا بالطيب، دا إن ذكرت أصلاً».

وأضاف: «لما دا يتكلم ودا يتكلم، أنت عايزني أجي معاك في حتتك وأطلع أرد؟ لا، أنا مش متهم علشان أدافع عن نفسي».

علاج المدمنين

ودافع العوضي عن أعماله الفنية، قائلاً: «مدمنين كتير اتعالجوا بسبب مسلسلي حق عرب، وأرفض فكرة تقديم البطل كـبلطجي، لأن استخدام القوة في الدراما يجب أن يقتصر على إنصاف المظلومين. لدي هوس منذ الصغر بالمسلسلات التي تتحدث عن الحق ونصرة المظلوم، هذا الشغف سبب اختيار أعمالي الفنية».

وتابع: «هذه الخلطة هي التي جعلت مسلسلاتي قريبة من العائلة المصرية بمختلف أفرادها».

وأشار الفنان إلى حبه لأبناء بلده، قائلاً: «أنا جاي من وسط الناس، وهدفي تقديم فن يحترم عقولهم».

وعن مسلسله القادم في رمضان 2026 «علي كلاي»، قال العوضي إن الرياضة جزء أساسي من تكوينه الشخصي الذي سبقه في دخول عالم الفن، لافتاً إلى عشقه أساطير الملاكمة مثل تايسون، ومحمد علي كلاي، وتعلم منهما الكثير.