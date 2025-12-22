تكشف الأرقام والإحصاءات الفنية قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي تستضيفه الرياض عن تقارب كبير بين نابولي وبولونيا، في مواجهة يُنتظر أن تُحسم بالتفاصيل الصغيرة داخل المستطيل الأخضر.



وعلى الصعيد الهجومي، تُظهر المقارنات توازناً واضحاً بين الطرفين، إذ سجل لاعبو الفريقين 4 أهداف لكل منهما، مع تفوق طفيف لبولونيا من حيث عدد المشاركات الهجومية، مقابل أفضلية نسبية لنابولي في عدد التمريرات الحاسمة، ما يعكس تنوّع الحلول الهجومية لدى الفريق الجنوبي.



أما في وسط الملعب، فتشير الأرقام إلى تفوق لاعبي نابولي من حيث الفاعلية الهجومية، بعدما سجلوا 6 أهداف مقابل هدفين لبولونيا، إضافة إلى عدد أكبر من التمريرات المفتاحية، في دلالة على قدرة نابولي على صناعة الفرص من العمق واستثمار المساحات بين الخطوط.



وفي الجانب الدفاعي، برز لاعبو نابولي بنسبة تدخلات ناجحة أعلى، إذ سجلوا 59 تدخلاً مقابل 36 لبولونيا، مع تفوق واضح في نسبة التدخلات الناجحة، ما يعكس الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي للفريق، مقابل اعتماد بولونيا على التنظيم وتقليل الأخطاء، وهو ما انعكس في عدد البطاقات الصفراء الأقل.



وتعكس هذه الأرقام صورة نهائي متوازن فنياً، يجمع بين قوة نابولي في الوسط والجانب الدفاعي، وحيوية بولونيا في التحولات والانتشار الهجومي، ما يمنح المباراة طابعاً تنافسياً مفتوحاً على جميع الاحتمالات.



ومع انتقال المواجهة إلى الرياض، تزداد أهمية التفاصيل والجاهزية الذهنية، في نهائي لا يعترف بالأفضل على الورق، بقدر ما يكافئ الفريق الأقدر على استثمار الفرص والحسم في اللحظات الحاسمة، لاعتلاء منصة التتويج بلقب السوبر الإيطالي.