قطع ممثل الوطن فريق النصر نصف المشوار نحو التأهل لربع نهائي كأس دوري أبطال آسيا2 بعد فوزه على مضيفه اركاداغ التركمانستاني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد عشق آباد الأولمبي في ذهاب دور الـ16 للبطولة.



شهد اللقاء سيطرة نصراوية رغم غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين يتقدمهم كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وساديو ماني وبروزوفيتش وسيماكان، ومع ذلك تألق البدلاء واستطاع عبدالله الحمدان أن يضع بصمته التهديفية الأولى بقميص النصر بعد أن تلقى تمريرة ذكية من انجيلو بورجيس ليسددها الحمدان بقدمه اليسرى على يسار الحارس رسول شارييف كهدف أول للنصر (د: 19).



وكاد النصر أن يضاعف النتيجة في أكثر من كرة، لا سيما الكرة التي مررها الحمدان لزميله انجليو ولكن الأخير سددها بجوار القائم، وعاد الحمدان ليهدد مرمى اركاداغ مجدداً بتسديدة قوية ولكن الحارس شارييف تصدى لها بصعوبة، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وجد عبدالرحمن غريب نفسه أمام الحارس شارييف ولكن غريب لعب الكرة فوق العارضة، ومن ثم تسديدة للبديل محمد مران ولكن الحارس أبعدها لركلة زاوية، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يقطع النصر نصف المشوار للتأهل لدور الثمانية، إذ سيقام لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويحتاج النصر للفوز أو التعادل على أقل تقدير ليتأهل لدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا2.