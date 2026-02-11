انطلقت اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سُبل التحرك العربي والدولي لمواجهة القرارات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وتنعقد الدورة غير العادية بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، بمشاركة الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور فائد مصطفى، وبحضور مندوبي الدول الأعضاء أو من يمثلهم.

ومثل المملكة في الاجتماع المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وتناقش الدورة سُبل التحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى «الإدارة المدنية» التابعة لسلطات الاحتلال، بما يمس مكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف.