تصدّر حفل الفنان المصري تامر حسني، الذي أُقيم في قصر عابدين، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقاطع مصوّرة وثّقت مواقف إنسانية لافتة أعقبت الحفل.

مواقف إنسانية

وأظهر أحد المقاطع سيدة تطلب مساعدة تامر حسني لعلاج طفلتها، مؤكدة حاجتها إلى رعاية طبية متخصصة في المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، في مشهد مؤثر، قائلة إن طفلتها لا عائل لها سواها.

بدوره، استجاب تامر حسني، لطلبها على الفور، موجّهاً إياها بالتواصل مع مدير أعماله للنظر في حالتها.

وفي مقطع آخر، ظهرت فتاة في حالة من الانفعال الشديد، تطلب من الفنان مساعدتها في الحصول على فرصة عمل، وهو المشهد الذي أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين متعاطفين مع حالتها ومنتقدين لما اعتبروه مبالغة في التعبير.

بينما ردّ تامر حسني بطلبه من مساعديه التواصل معها وبحث طلبها.

وأحيا تامر حسني حفله في قصر عابدين 20 ديسمبر، ضمن فعالية خُصصت عوائدها لدعم مؤسسة «راعي مصر» المعنية بمساندة الأسر الأكثر احتياجاً.