يستعد النجم المغربي سعد لمجرد، والفنان اللبناني الشاب محمد فضل شاكر لإطلاق دويتو غنائي مشترك بعنوان «القمر ديالي»، من كلمات الشاعرة الملحنة اليمنية جمانة جمال، وتوزيع موسيقي للفنان اللبناني حسام صعبي.

التصوير في فرنسا

الأغنية التي ستصدر قريباً تم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس، مع المخرج المغربي أمير الرّواني، وهي باللهجة المصرية، مع وجود «كوبليه» باللهجة المغربية، وتميل الأغنية لأجواء البهجة التي يعرف بها لمجرد، مع الإحساس الذي تميز به محمد فضل شاكر.

وسيكون فيديو كليب أغنية «القمر ديالي» شبابياً، بما يتناسب مع اللون الغنائي للنجم المغربي، ورومانسياً بالنسبة للنجم اللبناني الشاب، كما يتضمن «الفيديو كليب» مفاجأة تخص الشاعرة الملحنة اليمنية جمانة جمال.

تأتي الأغنية الجديدة «القمر ديالي» كامتداد للأغنيات الناجحة، التي قدمتها جمانة في 2025، وحققت نجاحات مليونية مع النجمين اللبنانيين فضل شاكر، وملحم زين، والنجمة السورية أصالة نصري، وغنى فضل شاكر من إبداعاتها أغنيات «هوى الجنوب»، و«أحلى رسمة - إلا وأنا معاك»، و«غلبني»، و«الحب وبس»، و«صحاك الشوق»، و«روح البحر». فيما غنى ملحم زين «طلعت شمسا»، وأصالة نصري أغنية «الكرسي»، التي لحنتها جمانة جمال من كلمات الشاعر السعودي خلف الخلف، وتوزيع موسيقي للبحريني «سيروس».

ويتوقع أن تحظى الأغنية بانتشار ونجاح كبيرين؛ لما يملكه الفنان سعد لمجرد من جماهيرية عالية، ونجاحات كبيرة حققتها أغانيه الشهيرة، التي تخطت ملايين المشاهدات، حتى إن أغنيته «إنت معلم»، تجاوزت ملياراً و200 مليون مشاهدة.

وجه السعد

وكان عام 2025 «وجه السعد» على الفنان محمد فضل شاكر، الذي قدم نفسه وجهاً شبابياً مرغوباً في أهم وأكبر المهرجانات الغنائية العربية، حيث سيحيي حفلة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة في إمارة دبي، برفقة النجمَيْن جورج وسوف وعاصي الحلاني، كما شارك في مجموعة حفلات ضمن «موسم الرياض 6»، وغنى في «حفلات الخبر»، إلى جانب الفنان وائل جسار، وكان قد غنى أيضاً للمرة الأولى في «مهرجان موازين» في المغرب.