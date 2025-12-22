يواجه مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة الفنان المصري ياسر جلال والمقرر عرضه رمضان القادم أزمة قانونية مع نقابة الممثلين التي أعلنت اتخاذ إجراءات رسمية ضد الشركة المنتجة، لمخالفتها اللوائح المنظمة لمزاولة مهنة التمثيل عبر التعاقد مع ملكة جمال مصر إيرينا يسري لأداء أحد الأدوار في المسلسل دون الحصول على تصريح مسبق.

مخالفة القانون

وأكدت النقابة رفض مشاركة أي شخص في الأعمال الفنية دون الحصول على تصريح مسبق، مشيرة في بيان رسمي أصدرته إلى أن الشركة المنتجة خالفت القواعد المعمول بها بتعاقدها مع ملكة جمال مصر 2025 إيرينا يسري، في أولى تجاربها الدرامية، دون استصدار التصريح القانوني اللازم.

وكشفت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد يسري، بسبب ممارسة التمثيل بالمخالفة للقانون، وملاحقة أي شركات إنتاج تتعامل مع ممثلين غير مقيدين أو غير حاصلين على تصاريح رسمية، في إطار حماية حقوق أعضائها، وضمان الالتزام بسيادة القانون داخل الوسط الفني.

وأضاف البيان، النقابة مستمرة في تطبيق إجراءات رادعة تجاه أي تجاوزات مماثلة، ولن تتهاون مع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا، بما يحفظ انتظام العمل الفني ويصون المهنة.

عقوبات محتملة

وكشفت مصادر مطلعة أن العقوبات المحتملة تشمل فرض غرامة مالية على الشركة المنتجة قد تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن توجيه تحذير لأعضاء النقابة بعدم التعاون معها في مشروعات لاحقة، لحين تقنين الأوضاع، على أن تتضح القرارات النهائية خلال الأيام القادمة.

وتُعد إيرينا يسري من الوجوه الشابة التي تجمع بين المجال الأكاديمي والفني، وحصلت على بكالوريوس طب الأسنان من الجامعة البريطانية، إلى جانب نشاطها في مجالات الموضة والإعلام، ودفاعها العلني عن قضايا المرأة، فضلًا عن حضورها اللافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها مئات الآلاف عبر «إنستغرام».

أول ظهور درامي

ويشكّل مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أول ظهور درامي لإيرينا يسري ضمن عمل يُصنَّف كدراما اجتماعية لايت كوميدي رومانسية، تدور أحداثه في إطار إنساني خفيف.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال عدد من النجوم، من بينهم مرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشنواني، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ومحسن منصور، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويتكوّن من 15 حلقة، ومقرر عرضه خلال رمضان القادم.