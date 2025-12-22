فاز الفيلم السعودي «هجرة» بجائزتين في ختام الدورة الـ 36 لأيام قرطاج السينمائية، وهما جائزة أفضل صورة لمدير التصوير تسلمها منتج الفيلم محمد الدراجي، وأفضل ممثل للفنان السعودي نواف الظفيري عن شخصية أحمد التي قدمها ضمن أحداث الفيلم وتسلمتها عنه بطلة الفيلم خيرية نظمي.

صورة درامية رائعة

وأعربت مخرجة الفيلم شهد أمين عن سعادتها بحصول «هجرة» على هذه الجوائز من أيام قرطاج السينمائية، وقالت: «سعدت بحصول (هجرة) على جائزة أفضل إدارة تصوير وأفضل تمثيل؛ فهذه ثمرة العمل المضني لتكوين هذه الصورة التي تمكّنا من ترجمتها إلى صورة درامية رائعة لفيلم هو مصدر فخر لي».

وأضافت كان أداء الممثلين رائعاً، عملت معهم لمدة أربعة أشهر في تحضيرات مستمرة للوصول إلى هذا المستوى، وتوج بحصول نواف الظفيري على جائزة أفضل ممثل في قرطاج، وهو إنجاز للسينما السعودية.

وتابعت: التعاون المشترك مع محمد الدراجي ومحمد حفظي للوصول بهذا الفيلم إلى المستوى العالمي، الذي يتواكب مع فوزه في مهرجان البندقية (فينيسيا)، وحصوله على جائزتين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مصدر فخر لي.

السينما السعودية مزدهرة

وأكد الفنان السعودي نواف الظفيري، فرحته الغامرة وامتنانه لإدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية على منحه جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، وقال: «الجائزة تمثل إنجازا للسينما السعودية المزدهرة، فالسينما فن جماعي بامتياز، وهذا الفوز ليس إلا تتويجاً لجهود كل فرد من طاقم العمل الرائع، الذي ساهم بإخلاص في إخراج هذا العمل إلى النور. فكل ما حققته في مسيرتي الفنية هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء والدتي التي ترافقني دائماً».

أداء عالمي

من جانبه، قال المنتج محمد الدراجي: «حصول الفيلم على جائزتين في قرطاج هو فخر كبير جداً، كعراقيين أو مصريين أو سعوديين شاركوا في تقديم هذا العمل. فهذا جهد ورؤية المخرجة شهد أمين، التي تمكنت من صياغة هذه الرؤية واختيار الزوايا البصرية للعمل على مدى ثلاث سنوات، وقدرتها على توصيل رؤيتها لمدير التصوير الأجنبي ليخرج لنا هذه الصورة الرائعة في «هجرة»، والتي وصلت إلى الجمهور التونسي الكبير».

وأضاف: الأداء المميز للممثلين في الفيلم، وما قامت به شهد خلال أربعة أشهر لقيادة هذا الفريق للوصول إلى هذا الأداء العالمي، ومنهم خيرية نظمي ولمار فادن ونواف الظفيري في دور (أحمد) الذي حصل على جائزة أفضل ممثل، هو إنجاز جديد للسينما السعودية.

فيلم «هجرة»

تدور أحداث فيلم «هجرة» في موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية لنسوة تتحول إلى رحلة روحية. تحمل الرحلة ثقل تراث بأكمله، عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة، وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة والحفيدة الصغرى شمالاً للبحث عنها، لتسلط رحلتهما الضوء على الروابط الثقافية والعمرية.

تم تصوير الفيلم في 8 مدن سعودية، وهو من إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة: خيرية نظمي، ولمار فادن، ونواف الظفيري، ورغد بخاري، وعبدالسلام الحويطي، ولنا قمصاني، وغالية أمين، وبراء عال.

ويضم فريق العمل مدير التصوير ميغيل ليتين مينز، ومصممي الإنتاج كريس ريتشموند وعلي سعد، والمؤلف الموسيقي أرماند أمار. وهو إنتاج مشترك لـ: فيصل بالطيور، وأيمن جمال، ومحمد علوي، ومحمد حفظي، وعلي الدراجي، وعبود عياش، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية، وصندوق البحر الأحمر، وفيلم العلا، ونيوم، وإثراء.