أشاد الفنان المصري محمد إمام بصنّاع فيلم «الست» الذي يتناول السيرة الذاتية لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم وباحترافيتهم العالية ومكانتهم المرموقة في السينما المصرية، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره الكبير للفنان محمد صبحي، رغم اختلافه مع بعض تصريحاته الأخيرة.

أختلف مع صبحي

ونشر إمام عبر حسابه الخاص على «إنستغرام» صورة جمعت صبحي مع بوستر فيلم «الست»، مرفقاً إياها بتعليق عبّر فيه عن موقفه من الأزمة، وقال «صنّاع فيلم الست من أشطر الناس وأكثرهم احترافاً في صناعة السينما المصرية، وينافسون الصنّاع العالميين، حتى وإن اختلفت الآراء حول الفيلم». والفنان محمد صبحي من أهم الفنانين الذين أنجبتهم الساحة الفنية في الوطن العربي حتى لو اختلفت مع تصريحاته، مؤكداً احترامه الكامل لجميع الأطراف، ومشدداً على أن الاختلاف في وجهات النظر لا ينتقص من قيمة أو مكانة أي طرف فنياً.