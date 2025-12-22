بحث أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة أمس، مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي يزور المنطقة حالياً، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، ومناقشة فرص تمكين قطاع الأعمال وتعزيز كفاءة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب استعراض سبل تطوير الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال.

اهتمام ودعم متواصل



وثمّن أمير منطقة الباحة ما توليه القيادة من اهتمامٍ ودعمٍ متواصلين لكل ما من شأنه تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما يتواكب مع النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الباحة، منوهاً بجهود وزارة الاستثمار في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين.



واستُعرضت الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والزراعة، في ظل ما تتمتع به منطقة الباحة من ميزٍ نسبية ومقوماتٍ نوعية تُسهم في تنويع الوجهات الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها على مستوى المملكة.