توفي الفنان اللبناني وليد العلايلي عن عمر يناهز 65 سنة بشكل مفاجئ في بيروت أمس (السبت).

خسارة للفن

ونعت نقابة الممثلين في لبنان الفنان الراحل ببيان رسمي، وكتب النقيب نعمة بدوي: «باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان، أنعى إليكم زميلنا الفنان وليد العلايلي، وأتقدم لأسرته ومحبيه والوسط الفني بأحر وأصدق التعازي، راجياً من المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته».

كما وصفت وزارة الثقافة اللبنانية وفاة العلايلي بالخسارة الكبيرة للمشهد الفني.

وأشارت في بيان اصدرته إلى تميز العلايلي بأدائه الصادق وحضوره الآسر، وترك بصمة لا تُنسى في الأعمال اللبنانية والعربية والعالمية التي شارك فيها، لافتة إلى أنه شكل جسراً ثقافياً وصل من خلاله فنه إلى جمهور متنوّع.

وبحسب معلومات متداولة، مرّ الفنان الراحل بفترة صحية حرجة رافقتها ظروف إنسانية صعبة، قبل أن يُفارق الحياة اليوم في العاصمة اللبنانية.

نجل طبيب شهير

وُلدالعلايلي في بيروت، وهو نجل الطبيب اللبناني الشهير عبد الكريم العلايلي، ودرس إدارة الأعمال، وعاش لسنوات في أوروبا، وتزوّج وأنجب ولدين، قبل أن يعود إلى لبنان مطلع الألفية الجديدة ليكرس نفسه للفن.

وبدأ الراحل التمثيل في 1999، وشارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية والعالمية، ومن أبرزها مسلسل «طالبين القرب»، و«عشق النسا».