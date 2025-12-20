أحرز الفنان الملحن المصري عمرو مصطفى إنجازاً جديداً في مسيرته الفنية بحصوله على جائزة أفضل ملحن في مهرجان «ميما أوردز 2025»، وسط موجة من التهاني والدعم من زملائه وجمهوره.

وتصدر اسم مصطفى الترند بعد تألقه في التعاون الأخير مع عمرو دياب في أغنيتي «خطفوني» و«ابتدينا»، ضمن ألبوم دياب 2025، حيث حققت «خطفوني» أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتصدرت قائمة «بيلبورد» لأفضل 100 أغنية، مؤكداً أن النجاح ليس فردياً، بل ثمرة جهد فريق كامل.

وعن هذا التعاون، قال عمرو مصطفى إنه يهدي الجائزة إلى عمرو دياب، معبّراً عن امتنانه الكبير لدعمه وإشرافه على الأعمال، مؤكداً أن بريق اسم عمرو دياب يسهم دائماً في تحقيق نسب مشاهدة قياسية لكل تعاون جديد بينهما.

وأشار مصطفى إلى أن هذا النجاح جاء بعد فترة صعبة على الصعيد الصحي، مؤكداً أن المحنة تحولت لمنحة بفضل الدعم الجماهيري والعمل الجماعي، وأن عام 2025 سيظل علامة فارقة في مسيرته، حيث خرج أقوى وأكثر حماساً لإطلاق أعمال جديدة.

وختم حديثه برسالة ملهمة، وجّهها مباشرة لعمرو دياب: «ابتدينا حقبة جديدة، وإن شاء الله نسعد بها الجمهور»، في إشارة إلى استئناف التعاون الفني بينهما بعد سنوات من القطيعة، ووعد الجمهور بأعمال جديدة ستثبت مكانة الثنائي في الموسيقى العربية.