أكدت الفنانة المصرية سوسن بدر، أنها عانت من نوبة اكتئاب شديدة بعد خيانتها في زواجها الأول، ما جعلها تمر بثلاث سنوات صعبة، بالإضافة إلى خضوعها للعلاج النفسي لتخطي الأزمة.

الفنانة المصرية سوسن بدر

خيانة زواج أول وأزمة نفسية

وقالت سوسن بدر خلال لقائها في برنامج «عندي سؤال» إن خيانة زوجها الأول كانت صدمة كبيرة هزت ثقتها بنفسها ودفعتها للجوء إلى العلاج النفسي لدى مختص، واصفة التجربة بأنها صعبة للغاية ولا تتمنى لأحد المرور بها.

وأوضحت سوسن بدر أنها تعرضت لصدمة عاطفية في صغر سنها، ما جعلها غير قادرة على حماية نفسها، وقالت: «كنت صغيرة وبحب بقلبي، واكتشاف خيانتي جعلني أمر بمرحلة علاجية صعبة».

الفنانة المصرية سوسن بدر

ابنتها سبب تعافيها

وأضافت الفنانة أنها شعرت بالحزن الشديد على نفسها، لكن نظرة ابنتها ياسمين التي تبلغ نحو 3 سنوات إليها وابتسامتها دفعتها للتركيز على حياتها ورعاية طفلتها، معتبرة أن تلك اللحظات كانت دافعًا لتجاوز محنتها النفسية.

أعمالها في رمضان 2026

وعلى الصعيد الفني، تخوض سوسن بدر موسم دراما رمضان القادم لعام 2026، من خلال تقديمها عملاً درامياً خليجياً من إخراج هبة الصياغ، وتشارك فيه الفنانة إيمان السيد وآخرون من النجوم.