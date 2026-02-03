حذّرت نقابة المهن التمثيلية في مصر جميع الفنانين والعاملين بالوسط الفني من التعامل مع أشخاص أو كيانات تدّعي ارتباطها بـ«راديو مصر»، وتروّج لمشروعات فنية، من بينها مسلسلات إذاعية، بزعم الإنتاج المشترك أو إتاحة أدوار تمثيلية مقابل مبالغ مالية.

باقات مالية

وأكدت النقابة، في بيان أصدرته، رصد محاولات لاستغلال اسم «راديو مصر» في طلب مساهمات مالية من ممثلين تحت مسمى «باقات»، تبدأ من 5 آلاف جنيه وتزداد وفقاً لحجم الدور، وهو ما يخالف القواعد المهنية والقانونية المعمول بها.

وأضافت بأن أي عمل فني، سواء كان إذاعياً أو درامياً، يجب أن يتم حصرياً من خلال جهات إنتاج معتمدة وبموجب عقود رسمية واضحة، مع التنسيق الكامل مع النقابة والجهة الإذاعية صاحبة الاسم، مشيرة إلى أن تحصيل أموال من الممثلين مقابل أدوار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

إجراءات قانونية

وطالبت نقابة المهن التمثيلية أعضاءها بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الوعود غير الموثقة، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى النقابة للتحقق من مشروعية أي عمل فني يُنسب إلى جهات رسمية أو مؤسسات إعلامية معروفة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في استغلال أسماء مؤسسات إعلامية كبرى أو الإضرار بمصالح وأعضاء النقابة.