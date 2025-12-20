أنغام تطل على جمهور موسم الرياض بحفل «ليلة الحب»

تحيي الفنانة المصرية أنغام، حفلاً جديداً ضمن فعاليات موسم الرياض، بعنوان «ليلة الحب.. صوت مصر أنغام»، والمقرر إقامته مساء 31 ديسمبر الجاري.

أغانٍ جديدة

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها بينها «اختلفنا فرقنا افترقنا»، «سيبتلي قلبي»، «أكتبلك تعهد»، «أساميك الكتيرة»، «بتوصفني»، «يا ريتك فاهمني»، و«مبتعلمش»، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومها الأخير «تيجي نسيب».



موعد طرح التذاكر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام عبر «إنستغرام» طرح تذاكر الحفل يوم الإثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

كما روج تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، لحفل أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض، كاشفاً التفاصيل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تفاعل الجمهور وترقبهم لأمسية وصفوها بالأجمل والأكثر تميزًا في الموسم.

تحضيرات ألبومها الجديد

وفي سياق مختلف، أعلنت أنغام سابقاً خلال حفلها الأخير في الكويت بأنها بدأت التحضيرات في تسجيل بعض أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحة العام القادم، مؤكدة بأن سيكون مختلف وجديد عما قدمته من قبل.