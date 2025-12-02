كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر تعرضها لموقف غير متوقع من منتج صديق لها، خلال تصوير أحد الأعمال الدرامية في موسم رمضان.

وقالت أيتن خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة، تقديم النجمة إسعاد يونس، في موسم رمضان «من كام سنة عرض علي منتج كان صديقي أن أعمل معاه في مسلسل شغال عليه، وأنا في حاجتين دائما بكون حريصة عليهما في أي عقد أوقعه لعمل فني، أول حاجة إلغاء شرط التفرغ، بحيث يكون لي الحرية المطلقة في المشاركة بأكثر من عمل في موسم واحد».

وأضافت: «الحاجة التانية اسمي يكون في مكانة معينة على التتر، والمنتج قال لي خلاص احنا صحاب واشتغلنا مع بعض قبل كده، وأنا عارف إنك هتشتغلي في مسلسل ثاني مش لازم تلغي شرط التفرغ، وبعد كده تفاجأت أنه رفع قضية في المحكمة وطلب مني أدفع تعويض 2 مليون دولار عشان شاركت في مسلسل ثاني، والقضية دي كسبتها من كام يوم، بعد 5 سنوات من النزاع في المحاكم».