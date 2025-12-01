وافق أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن التمثيلية المصرية بالإجماع على تغيير لائحة المهن التمثيلية.

لجنة تقييم وزيادة رواتب

وشملت قائمة اللوائح الجديدة، التي صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية، تغيير شروط القيد للممثلين في الشعب المختلفة، وعرض الممثل على لجنة تقييم قبل حصوله على عضوية النقابة.

كما اشترطت النقابة أن يمتاز عضو النقابة بحسن السيرة والسلوك، وألزمت أن يكون العضو ممارساً للمهنة، إلى جانب زيادة الرواتب بالنقابة لتصبح 1100 جنيه.

تطوير العمل النقابي

وشهدت الجلسة، التي عقدت بحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مناقشات حول أبرز بنود اللائحة المستهدف تعديلها، الأمر الذي لاقى مشاركة واسعة من الأعضاء الذين أكدوا أهمية هذه الخطوة في تطوير العمل النقابي وتنظيمه بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية في ختام الجلسة النقاشية أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على المشاركة الفعالة من جميع الأعضاء.