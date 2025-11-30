كشفت الفنانة التونسية هند صبري تفاصيل مسلسلها الجديد «مناعة» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وذلك بعد غيابها 4 سنوات، مؤكدة أن العمل يحمل طابعاً مختلفاً من حيث الحقبة الدرامية وشخصياته.

حقبة الثمانينات محور الأحداث

وتحدثت هند صبري، في لقاء لها مع ET بالعربي، أن أحداث المسلسل تدور في حقبة الثمانينات، وهي الفترة التي تراها مليئة بالحنين والذكريات الجميلة، سواء في الموسيقى أو الأزياء أو التفاصيل الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الفترة ما زالت قريبة من وجدان الجمهور.

فريق عمل

وأعربت صبري عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في عمل من إخراج حسين المنباوي، وبالانضمام إلى فريق تمثيل يضم كلاً من خالد سليم، وأحمد خالد صالح، ومها نصار، ومحمد رزق، إلى جانب الفنان القدير رياض الخولي، والفنان كريم قاسم.

تفاصيل الشخصية وتعاونات خاصة

وأوضحت هند صبري أن شخصيتها بالعمل تحمل اسم «مناعة»، مؤكدة حماسها للتعاون لأول مرة مع الفنان خالد سليم، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركتها مع الفنان أحمد خالد صالح لها طابع خاص، بعد تعاون سابق جمعها بوالده الراحل الفنان خالد صالح، الذي تربطها به علاقة صداقة قديمة.

آخر أعمال هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري الدرامية مسلسل «البحث عن علا 2»، الذي سيجمعها بكل من سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، أحمد طارق، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.