تصدّر الفنان الكويتي شهاب جوهر قائمة الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة له داخل أحد المستشفيات، ظهر خلالها مستلقياً على سرير العلاج وسط غموض يحيط بوضعه الصحي، ما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب دخوله المستشفى وتفاصيل حالته.

وجاء تداول الصورة بعدما نشرتها الإعلامية شيخة البدر عبر خاصية «الاستوري» في إنستغرام، إذ أرفقتها برسالة دعم طالبت فيها المتابعين بالدعاء له، معبرة عن مشاعرها الإيجابية تجاهه وزوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة. وقد أشعلت الصورة موجة واسعة من التعاطف والدعوات بالشفاء.

وتزامنت أزمة جوهر الصحية مع تعرض الفنانة إلهام الفضالة لوعكة مفاجئة نقلت على إثرها إلى المستشفى، قبل أن تطمئن جمهورها من خلال ظهور قصير في «سناب شات»، في وقت تتواصل فيه حالياً تطورات قضيتها القضائية.

وفي سياق منفصل، ما زالت الفضالة محل متابعة إعلامية بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنها مؤقتاً على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بـ«إذاعة أخبار كاذبة». وعبّرت الفنانة عن امتنانها للقضاء والجمهور عبر رسالة مقتضبة قالت فيها: «الحمد لله والشكر لله.. شكراً لقضائنا العادل. شكراً جمهوري الكريم».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قررت إخلاء سبيلها وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الـ8 من ديسمبر المقبل. وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى التسجيل الصوتي موضوع الدعوى، فيما أكدت الفضالة إنكارها التام للتهم، مشددة على استعدادها لتقديم ما يثبت براءتها أمام الجهات المختصة.