يمثل المغني المغربي سعد لمجرد بعد غدٍ (الإثنين) أمام محكمة جنايات دراغينيان في جنوب فرنسا، لمحاكمته بتهمة اغتصاب نادلة في حانة قرب سان تروبيه عام 2018، وهي التهمة التي ينفيها النجم البالغ من العمر 40 عاماً والمشهور في العالم العربي.
من المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر، ويتوقع صدور الحكم يوم الخميس القادم. وأكد محامي المدّعية دومينيك لاردان أنها ستطلب عقد جلسة استماع مغلقة، مشيراً إلى أن موكلته تحملت 7 سنوات من المعاناة والصبر، وتنتظر الاعتراف الرسمي بها كضحية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى أغسطس 2018، حين كانت دومينيك لاردان تعمل نادلة، والتقت بالمغني في أحد الملاهي الليلية في سان تروبيه. ووفق إفادتها للمحققين، لم تكن تعرف في البداية أن الرجل نجم مشهور، رغم معرفتها في تلك الليلة بشعبيته الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تعجب به وتوافق على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه.
سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصاب جديدة
The Moroccan singer Saad Lamjarred will appear the day after tomorrow (Monday) before the Criminal Court of Draguignan in southern France, to be tried on charges of raping a waitress in a bar near Saint-Tropez in 2018. The 40-year-old star, who is famous in the Arab world, denies the allegations.
The session is scheduled to begin at 2 PM, and a verdict is expected to be issued next Thursday. The plaintiff's lawyer, Dominique Lardain, confirmed that she will request a closed hearing, noting that her client has endured 7 years of suffering and patience, and is waiting for official recognition as a victim.
The details of the incident date back to August 2018, when Dominique Lardain was working as a waitress and met the singer at a nightclub in Saint-Tropez. According to her statement to investigators, she did not initially know that the man was a famous star, despite being aware that night of his significant popularity on social media, which led her to admire him and agree to have a drink with him at the hotel where he was staying.