يمثل المغني المغربي سعد لمجرد بعد غدٍ (الإثنين) أمام محكمة جنايات دراغينيان في جنوب فرنسا، لمحاكمته بتهمة اغتصاب نادلة في حانة قرب سان تروبيه عام 2018، وهي التهمة التي ينفيها النجم البالغ من العمر 40 عاماً والمشهور في العالم العربي.

من المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر، ويتوقع صدور الحكم يوم الخميس القادم. وأكد محامي المدّعية دومينيك لاردان أنها ستطلب عقد جلسة استماع مغلقة، مشيراً إلى أن موكلته تحملت 7 سنوات من المعاناة والصبر، وتنتظر الاعتراف الرسمي بها كضحية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أغسطس 2018، حين كانت دومينيك لاردان تعمل نادلة، والتقت بالمغني في أحد الملاهي الليلية في سان تروبيه. ووفق إفادتها للمحققين، لم تكن تعرف في البداية أن الرجل نجم مشهور، رغم معرفتها في تلك الليلة بشعبيته الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تعجب به وتوافق على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه.