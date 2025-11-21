أحيا الفنانون فؤاد زبادي ونور مهنا ومي فاروق ليلة طربية استثنائية على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع روائع الأغنية العربية الأصيلة.

واستهلّ الفنان السوري نور مهنا الأمسية بالإشادة بما تشهده المملكة من حراك ثقافي وفني متسارع، مؤكدًا أن موسم الرياض أصبح منصة رئيسية للفنانين العرب، وقال: «الغناء في الرياض أصبح تجربة فنية مختلفة.. والجمهور السعودي يمنح الفنان طاقة استثنائية».

كما عبّرت الفنانة المصرية مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في الليلة الطربية، مثمنة حفاوة الجمهور في الرياض، وأضافت: «الحضور السعودي ذوّاق ويمنح الفنان رغبة أكبر في الإبداع، ومسرح أبو بكر سالم مساحة فنية يفتخر بها أي فنان».

وشهدت الأمسية تكريم الفنان المغربي فؤاد زبادي من موسم الرياض تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية العربية، حيث عبّر عن امتنانه لهذا التكريم، قائلًا: «تكريم موسم الرياض يحمل قيمة كبيرة في مسيرتي.. والسعودية اليوم تقود المشهد الفني العربي بكل جدارة».

وكشف زبادي عقب التكريم عن مشروعه القادم، موضحًا أن موسم الرياض سيتولى إنتاج ألبومه الجديد داخل استوديوهات مرواس، معتبرًا هذه الخطوة نقلة مهمة في مسيرته الفنية. وقال: «هذا التكريم شرف كبير لي، وإنتاج ألبومي في مرواس يأتي امتدادًا للنهضة الفنية التي تقودها المملكة، وثقتي كبيرة بأن العمل سيكون بمستوى يليق بالجمهور العربي».

واختُتمت الليلة بمجموعة من الأعمال الطربية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، لتؤكد مكانة موسم الرياض كأحد أبرز المنصات الثقافية والفنية في العالم العربي.