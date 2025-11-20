حسمت الفنانة السورية شكران مرتجى الجدل المرتبط ببرنامجها «أوه لا لا» بعد الأنباء التي ترددت أخيرا حول توقف عرضه بسبب الأزمات التي أثارها بعد حديث عدد من الضيوف عن آرائهم السياسية.

ونفت شكران إيقاف عرض البرنامج، وقالت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «برنامجنا مكمل بهمة المحطة والإدارة والمخرج الرائع نضال بكاسيني، وضيوفنا المحبين، وتشجيعكم، انتظروا حلقات رح تقولوا أوه لا لا».

إثارة سياسية

وأثار البرنامج الجدل بعد عرض عدد من الحلقات استضاف فيها كلا من الفنان دريد لحام، والمخرج سيف سبيعي، ونانسي خوري، وساشا دحدوح، وميشال قزي، وطارق سويد، وجمال العلي، وهيما إسماعيل.

وتسببت حلقة سيف سبيعي في هجوم على الثنائي، خصوصا بعد أن تحدث المخرج السوري عن آرائه السياسية فيما يتعلق بالوضع الحالي في سورية. كما تطرق إلى الحديث عن نقابة الفنانين السوريين وبعض القرارات التي اتخذتها أخيرا، من بينها شطب عدد من الأعضاء، كان أبرزهم الفنانة سولاف فواخرجي.

تطورت أزمة حلقة سيف سبيعي إلى الهجوم على شكران مرتجى بسبب اعتراضات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأسئلة التي وجهتها حول ما إذا كانت الثورة قد حققت أهدافها أم لا، ما دفعها إلى الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شدة الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له.