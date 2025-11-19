استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، المسؤولين عن إدارة الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي للإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب، بعد أن رصدت الإدارة المختصة نشر بعض المواد التي اعتُبرت مخالِفة للأكواد المهنية، فضلا عن احتواء بعض المنشورات على مخالفات للمعايير التي يحددها المجلس في ما يتعلق بالخطاب العام، واحترام قيم المجتمع.

كما استدعت المسؤول القانوني عن قناة Ten، بسبب ما ورد في برنامج «البريمو» الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق، ويستضيف خلاله الكابتن رضا عبدالعال والكابتن محمود أبو الدهب، إثر رصد مخالفات عدة تتعلق بالمحتوى المقدم، سواء في أسلوب الطرح أو السجالات التي تحدث على الهواء، أو تجاوزات لفظية ومهنية، وهو ما أثار جدلا في أوساط الإعلام الرياضي خلال الفترة الأخيرة.

كما شملت القرارات استدعاء المسؤول عن محتوى حساب الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي على موقع يوتيوب، بعد رصد عدد من الفيديوهات التي تضمنت مخالفات مهنية.

وتعد هذه الخطوة رسالة واضحة حول مسؤولية الإعلاميين عن محتويات منصاتهم الرقمية، وأن حساباتهم الشخصية تخضع كذلك لضوابط مهنية صارمة طالما أنها تؤثر في الرأي العام أو تحمل صفة إعلامية رسمية.