غادر الفنان المصري محمد صبحي المستشفى بعد تماثله للشفاء إثر الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت به أخيراً.

وتعرض صبحي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لمتابعة دقيقة حتى تحسنت حالته بشكل كامل.

وعبر صبحي عن شكره العميق لكل من تواصل معه بالدعاء والاطمئنان خلال فترة مرضه، مشيرًا إلى أنه سعيد بالعودة إلى أسرته وجمهوره، ومتطلعًا للعودة إلى نشاطه الفني قريبًا، معلناً عودته مجدداً لاستكمال مسرحية «فارس يكشف المستور».

ونشرت الصفحة الرسمية لـصبحي عبر«فيسبوك»، و«إنستجرام» بوستر المسرحية معلقة عليه: «عودة فارس يكشف المستور على مسرح مدينة سنبل قريبًا».