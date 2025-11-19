نفت الكاتبة السعودية بدرية البشر مشاركة زوجها الفنان ناصر القصبي في الجزء الثاني من مسلسل شارع الأعشى، مؤكدة بأنها لم تكتب مسلسلاً له حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن قرار إنتاج جزء جديد من شارع الأعشى تم نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، رغم أنّ الرواية الأصلية صيغت في كتاب واحد.

وأضافت: حب الجمهور للعمل، ورغبته في رؤية امتداد لقصته، دفعنا للتفكير في جزء ثانٍ، لافتة إلى أن الموسم الجديد سيحافظ على الحقبة الزمنية نفسها، لكنه سيشهد أحداثا جديدة، وشخصيات لم تظهر من قبل.

ورفضت البشر الإجابة عن سؤال حول إمكانية تحويل روايات أخرى من أعمالها الأدبية إلى دراما تلفزيونية، وقالت: كل تركيزي ينصب حالياً على الموسم الجديد من المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في منتصف السبعينيات من القرن الماضي داخل حارة شعبية يُطلق عليها اسم «الأعشى»، من خلال قصة الشقيقتين «عزيزة» و«عواطف» اللتين تعيشان حياة الحب والطموح والتمرد في ظل مجتمع محافظ.