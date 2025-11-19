بعد نحو عقدين على تعاونهما الأول في مسرحية «كده أوكيه»، يعود النجمان أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز للاجتماع في فيلم جديد بعنوان «خلي بالك من نفسك»، وفق تقارير فنية مصرية.

ويُقدَّم الفيلم، الذي يتولى إخراجه معتز التوني عن سيناريو للكاتب شريف الليثي، بوصفه عملاً تجارياً واسع الطابع يمزج بين الأكشن والجانب الكوميدي، مع رهان من صنّاعه على استثمار الكيمياء الفنية التي صنعت شعبية الثنائي في بدايات الألفية، حين شكّل ظهورهما المشترك أحد أبرز علامات المسرح التجاري آنذاك.

ويضم فريق العمل أسماء بارزة من بينها لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف ووجوه أجنبية، على أن ينطلق التصوير في أحد استوديوهات القاهرة خلال الأيام القادمة، وسط توقعات بأن يحجز الفيلم موقعاً متقدماً في موسم العروض السينمائية القادمة، إذا حافظ على مستوى الترقّب الحالي لدى الجمهور.

وتتزامن عودة ياسمين للسينما مع انشغالها بتصوير مسلسل «وننسى اللي كان»، المقرّر عرضه في موسم رمضان القادم، بينما يستعد السقا لفيلمه الجديد «هيروشيما» إلى جانب مشاركة واسعة لنجوم الدراما المصرية، ما يجعل اجتماع النجمين في «خلي بالك من نفسك» جزءاً من حراك أوسع، تشهده صناعة السينما والدراما في مصر، لإنتاج أعمال جماهيرية تنافس إقليمياً وفي المنطقة.