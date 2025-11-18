غادر الفنان المصري محمد منير المستشفى أمس بعد تلقيه العلاج اللازم وتحسن حالته الصحية.

وأستأنف الكنج نشاطه الفني فوراً واستقبل عدداً من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، فضلاً عن شعراء وملحنين لاختيار أغنيات جديدة، منهم الشاعر مصطفى حدوتة، الذي استمع منه لأغانٍ وألحان، خصوصا أنهما تعاونا سابقاً في أغنية «ضي».

وقضى منير عدة أيام تحت الملاحظة الدقيقة بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وكشف مصدر مقرب من منير سابقاً، في تصريحات إعلامية بأن الفنان يعاني من بعض الأمراض المزمنة والخطرة منذ فترة طويلة، والتي تتطلب متابعة طبية بشكل دوري، واتباع نظام غذائي وصحي دقيق.

كما أضاف المصدر أن منير لا يتبع تعليمات الأطباء مما يتسبب في تعرضه لانتكاسات صحية بين الحين والآخر.

يذكر أن محمد منير شارك أخيرا في احتفالية «وطن السلام»، التي أقيمت منذ أسبوعين وحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أما آخر ظهور له فكان بحفل زفاف ابنة الإعلامية المصرية عزة مصطفى، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.