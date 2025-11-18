أكد الفنان المصري محمد رمضان، عرض أغنيته الجديدة التي تجمعه بلارا ترمب، زوجة إريك ترمب نجل الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف في تصريحات إعلامية تم تصوير الأغنية في منزل عائلة ترمب في ولاية ميامي.

عرض «أسد»

من جهة ثانية، أعلن القائمون على فيلم أسد بطولة النجم محمد رمضان عن عرضه في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما حقق الإعلان التشويقي للفيلم، مشاهدات ضخمة خلال الساعات القليلة الماضية.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم أخيراً البوستر الرسمي للعمل، وشارك رمضان بوستر العمل عبر صفحته الشخصية على إنستغرام وعلق قائلاً: فيلم أسد قريباً بجميع السينمات.

وظهر محمد رمضان على البوستر الرسمي الخاص بالفيلم وهو مكبل بالسلاسل والجنازير ويرتدي ملابس تاريخية، حيث تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.