تقدمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة ببلاغ رسمي ضد الفنانة اللبنانية مايا دياب، طالبت من خلاله بمنع دخولها مصر، بعد التصريحات التي أدلت بها حول طلاق كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي.

ووجهت المستشارة هايدي الفضالي، بصفتها وكيلة عن الإعلامية المصرية، بلاغاً للجهات المعنية لمنع الفنانة اللبنانية من دخول مصر.

وفيما أعلنت مايا دياب دعمها للفنانة دينا الشربيني، ظهرت بسمة وهبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت انتقادا حادا لمايا، مشيرة إلى أن القضية شأن يخص المصريين فقط، متسائلة عن مبرر تدخل مايا فيها.