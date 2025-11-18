وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت، إثر نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وكلف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بتقديم جميع أشكال الدعم الطبي اللازم للموسيقار الكبير، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة له.

وتعرض خيرت لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مضاعفات خطرة

وكشف مصدر مقرب من الموسيقار المصري معاناته من ضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعد إصابته بنزلة برد شديدة أدت إلى مضاعفات خطرة.

وأضاف، فور وصول الموسيقار لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، خضع لفحوصات وتحاليل طبية، ثم جرى نقله لغرفة العناية المركزة للملاحظة الدقيقة لحين تحسن حالته.

وأوصى الفريق الطبي المعالج ببقاء خيرت في المستشفى خلال الفترة القادمة، وعدم بذل أي مجهود لتجنب تدهور حالته الصحية، وبناء عليه قررت إدارة أعمال الموسيقار إلغاء ارتباطاته الفنية كافة خلال الفترة القادمة لحين تحسن حالته.

وتألق الموسيقار المصري الشهير بتقديم مقطوعاته الموسيقية في حفل انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة.

وولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر عام 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة ومحبة للفنون، حيث أثرى عمه أبو بكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري، المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية.