جذبت الفنانة المصرية مي عز الدين أنظار الجمهور بظهورها الأول بعد احتفالها بزواجها من أحمد تيمور.
ونشر تيمور عدة صور رومانسية لهما في شهر العسل لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتميز الثنائي في ظهورهما الأول بإطلالة متشابهة.
وكشف تيمور تواجدهما في الساحل الشمالي لقضاء شهر العسل بعد احتفالهما بعقد القران في مسقط رأسهما في الإسكندرية أخيراً.
The Egyptian artist Mai Ezz El Din attracted the audience's attention with her first appearance after celebrating her marriage to Ahmed Tamer.
Tamer shared several romantic photos of them during their honeymoon, which received widespread interaction from the audience on social media, and the couple stood out in their first appearance with similar looks.
Tamer revealed that they were in the North Coast to spend their honeymoon after celebrating their marriage contract in their hometown of Alexandria recently.