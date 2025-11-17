قطع الفنان المصري أحمد فهمي بعدم صحة الأخبار التي تفيد بارتباطه بالفنانة السورية مرام علي، والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.

وقال أحمد فهمي في تصريحات إعلامية: «الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى برومو المسلسل الجديد (2 قهوة)، وما ظهر فيه يعود إلى وجود كيمياء فنية بيننا، وهو ما جعل الجمهور يعتقد وجود علاقة عاطفية بيننا».

وأضاف فهمي: «عند طرح برومو المسلسل، الناس اعتقدت بوجود علاقة بيننا»، وأكمل حديثه ممازحاً: «أنا أحب مرام على المستوى الشخصي، وأسعدني أن برومو المسلسل عكس للجمهور وجود الكيمياء بيننا».

وتابع أحمد فهمي موضحاً أن نجاح أي عمل رومانسي يعتمد على قدرة وإمكانية أبطاله على إقناع الجمهور بالعلاقة التي تجمعهما؛ وهو الأمر الذي حققه برومو مسلسلهما «2 قهوة»، معرباً عن سعادته بتفاعل الجمهور مع البرومو واعتقادهم بوجود علاقة حقيقية بينه وبين مرام، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على إقبال الجمهور على مشاهدة المسلسل واهتمامهم به وقت عرضه.

«2 قهوة»

ومسلسل «2 قهوة» من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها قريباً، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ويجمع بين أحمد فهمي ومرام علي التي تخوض أولى بطولاتها في عالم الدراما المصرية.

وتدور أحداثه حول شخصية تواجه ضغوطاً مهنية وحياتية معقدة، وتقع في قصة حب جديدة تعيد ترتيب أولوياتها، قبل أن تعود طليقته لتقلب موازين حياته رأساً على عقب. العمل يعِد بمزيج من التشويق والعاطفة، ويغوص في عوالم الحب الإنساني وتعقيداته.

وبجانب أحمد فهمي ومرام علي يضم العمل نخبة من الفنانين، من بينهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.