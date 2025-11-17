طمأن الفنان المصري أحمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادثة مرورية أخيراً، مؤكداً تماثله للشفاء وعودته إلى النشاط الفني خلال أيام قليلة.

وظهر سعد فى فيديو نشره عبر حسابه على «فيس بوك»، وهو على سرير المستشفى فى أول ظهور له بعد الحادثة، وقال مخاطباً جمهوره: «أنا بخير وفى نعمة،متبصش للوحش، بص للحلو».

وأضاف: «الحمد لله إنى موجود وشفت حب الناس، وطلعت بأقل الأضرار، وإن شاء الله مش أكتر من 5 أيام وهكون معاكم تاني»، مشيراً إلى أن دعم الجمهور كان أكبر دافع له فى تجاوز الأزمة، لافتاً إلى عودته لاستكمال أعماله فور تحسن حالته.

وتصدر اسم الفنان أحمد سعد ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لحادثة مرورية أخيراً أثناء وجوده بطريق العين السخنة.