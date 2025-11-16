اعترف الإعلامي المصري عمرو أديب بهوسه وجنونه باقتناء ماركات معينة من الساعات السويسرية الفاخرة.

وقال خلال استضافته الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» ضمن برنامجه «الحكاية»: «في مستهل مشواري الإعلامي كنت أعشق طرازاً معيناً من الساعات وأتمنى اقتناءه، وعندما حققت الشهرة والنجاح قررت تحقيق أحلامي القديمة».

وذكر أنه لا يضيف ساعات جديدة لمقتنياته القديمة كل فترة، وإنما يبيع ساعة قديمة ويستبدلها بأخرى جديدة، ومن هنا يظن الجمهور أن لديه ثروة ضخمة لأنهم يرونه طوال الوقت مرتدياً ساعة جديدة».

وأضاف مازحاً: «لو كان عندي ما يتصوره الناس، لافتتحت محلاً فوراً».