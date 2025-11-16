أعلن الفنان الكويتي فهد البناي خروجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم إثر الحادثة المرورية التي تعرض لها أخيرا، معلنا نجاح العمليتين الجراحيتين اللتين أجريتا له.

وكشف عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، إجراء عمليتين جراحيتين بعد الحادثة، وقال: «الحمدلله الذي لا يحمد سواه.. عملت عمليتين الأولى لعلاج خلع الكتف والثانية لانزلاق الفقرات وتم إرجاع فقرة من العمود الفقري إضافة إلى تعقيم ولف الرضوض المتفرقة التي تعرضت لها».

وشكر البناي في رسالته كل من سأل عنه في تلك الفترة الصعبة التي مر بها قائلا: «شكرا لكل من سأل، أعتذر لمن أخفته وما قدرت أرد عليه، حفظكم اللّٰه من كل شر ولا أراكم مكروها في عزيز يا رب».

وشارك البناي متابعيه منذ يومين صورة له وهو يرقد على سرير المستشفى، وكتب في تعليقه عبر «إنستغرام»: «مشكورين لكل من تحمدلي بالسلامة لا أراكم الله مكروها في عزيز. أعتذر عن عدم الرد المعذرة ما أقدر أتكلم. الحمد لله على كل حال».

كما أرفق صورة لسيارته المتضررة بشكل كبير، ما أشار إلى قوة الحادثة التي تعرض لها، ليتفاعل الجمهور وعدد من زملائه بالوسط الفني مع المنشور، مُعربين عن قلقهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.