قبضت قوة أمنية في ميدان التحرير في القاهرة على الفنان المصري شادي ألفونس بعد العثور على كمية من مخدر الماريغوانا بحوزته.

ونقلت القوة الأمنية الفنان الكوميدي إلى قسم شرطة قصر النيل لبدء الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق حول الواقعة، وسجل أفراد الدورية ملاحظة اشتباههم في شخص بالقرب من إحدى نقاط العبور في الميدان، قبل أن يتبين أنه شادي ألفونس.

وبعد تفتيشه عثر الأمن على كمية من مخدر الماريغوانا، ليتم التحفظ عليها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

كاتب كوميدي

وشادي ألفونس ممثل وكاتب كوميدي ومؤدٍ صوتي مصري، وُلد في القاهرة في 19 يوليو 1986، درس الفنون البصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأ مسيرته في مجال الدعاية والإعلان بالأداء الصوتي لعدد كبير من الإعلانات التليفزيونية.

وانضم في 2011 إلى برنامج «البرنامج» مع الإعلامي باسم يوسف كممثل وكاتب واستمر فيه حتى توقف، كما شهدت مسيرته أولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم «من ألف إلى باء» في 2014، كما شارك في فيلم «راشد ورجب» و«الأبله طم طم».

وفي الدراما التلفزيونية، برز في مسلسلات «الكبير أوي» الجزء الثالث، و«ربع مشكل إكسترا سبايسي»، و«فوق السحاب»، وأدى دور شادي في مسلسل «رامي» عبر أجزائه الثلاثة بين 2019 و2022.

وعلى صعيد البرامج، قدم تجربة المقالب «التجربة الخفية» في رمضان 2015، وشارك في نسخة «ساترداي نايت لايف»، كما أعلن مشاركته في بطولة مسلسل الأنيميشن الأمريكي الشهير «Happy Family USA» مع الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف.