تحوّلت رسالة مجهولة تلقاها الفنان المصري إدوارد عبر هاتفه إلى بداية حادثة احتيال إلكتروني أوقعته ضحية تعاطفه، بعدما ادعى مرسلها أنّه الفنان شادي خفاجة وأنه يمر بظروف قاسية ولا يجد طعامًا لأطفاله، طالبًا أي مساعدة مالية بشكل عاجل.

وبحسب ما نشره الفنان إدوارد على حسابه في موقع «فيسبوك»، فقد تجاوب فورًا مع المناشدة الإنسانية، وأرسل مبلغًا ماليًا عبر خدمة الدفع الإلكتروني «إنستا باي»، قبل أن يتفاجأ بأن صاحب الرقم قام بحظره مباشرة بعد التحويل، لتتعزز شكوكه حول وقوعه في فخ مدبّر.

وفور اكتشاف الخدعة، تواصل الفنان إدوارد مع الفنان الشاب شادي خفاجة للتأكد من حقيقة الأمر، ليكشف الأخير أنّ أحد المحتالين انتحل صفته سابقًا، وتواصل مع عدد من الفنانين لاستغلال تعاطفهم وجمع مبالغ مالية بطرق احتيالية.

وحذّر الفنان إدوارد جمهوره من هذه الرسائل التي تنتحل شخصيات عامة لتحقيق مكاسب غير شرعية، مشددًا على أنّ بعض المحتالين يستخدمون الخطاب الإنساني كأداة فعّالة للإيقاع بضحاياهم، وأن الظاهرة باتت تنتشر بوتيرة مقلقة.

من جانبه، أعلن الفنان شادي خفاجة عبر حسابه الرسمي بدء اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة أي شخص ينتحل اسمه أو يتواصل مع الآخرين بغرض الاحتيال، مؤكدًا ضرورة التأكد من هوية أي رقم قبل تحويل الأموال إليه، خصوصاً أنّ رقمه المعروف لم يتغير منذ سنوات.

وفي سياق آخر، شارك الفنان إدوارد متابعيه عدداً من النصائح الصحية بعد تعافيه من وعكة شديدة خضع خلالها لعدة عمليات، مؤكدًا أنّ التزامه بشرب الماء وتناول الغذاء الصحي والمشي يوميًا كان له تأثير إيجابي واضح على حالته.