أعلن الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز إصابة زوجته بنزيف داخلي وتعرضها لتدخل جراحي عاجل أثناء ولادة صعبة، مؤكداً أنها ترقد حالياً في العناية المركزة.

وقال عبدالعزيز في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ونزيف داخلي ثم عملية.. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال».

وطالب الفنان جمهوره بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، معبراً عن امتنانه لتجاوز المحنة بسلام.

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز كان مسلسل «وتر حساس 2» من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج وحسن بلاسي، وشاركت فيه نخبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم وآخرون.

كما لاقى عبدالعزيز إشادات واسعة عن دوره في مسلسل «برغم القانون» إلى جانب إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، والعمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام.