في حادث سير مأساوي هز الوسط الفني المصري، تعرض المطرب الشعبي الشهير إسماعيل الليثي، إلى حادث تصادم عنيف أدى إلى إصابته بجروح بالغة، ودخوله في غرفة العناية المركزة بحالة حرجة، فيما أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم أعضاء من فرقته الموسيقية.

حادث إسماعيل الليثي

وقعت الحادثة مساء الخميس الماضي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، أثناء عودة الليثي من إحياء حفل غنائي في محافظة أسيوط.

وفقاً لتقارير الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، نتج الحادث عن تصادم مباشر بين سيارتين ملاكي، إحداهما كانت يقودها الليثي مع فرقته، مما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل وانتشار الحطام على مسافة واسعة.

تلقت مديرية أمن المنيا بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف فوراً لنقل الضحايا إلى مستشفيات ملوي العام والتخصصي.

تطورات حالة إسماعيل الليثي الصحية

وأكدت التقارير الطبية أن درجة وعي الليثي لا تتجاوز 5%، مع صعوبة شديدة في التنفس نتيجة إصابات في الصدر، بالإضافة إلى نزيف في الأنف والفم، مما يضع حياته في خطر داهم.

تفاصيل الضحايا والمصابين

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة كانت تسافر في السيارة الأخرى: الوالدان ياسر محمد (45 عاماً) وفاطمة أحمد (42 عاماً)، وابنهما الصغير ياسين (8 أعوام)، بالإضافة إلى الطفل الثالث من الأسرة الذي توفي لاحقاً في المستشفى، أما المصابون فيشملون الليثي نفسه، إلى جانب أعضاء فرقته: سري جمعة (31 عاماً)، شريف سامي (48 عاماً)، حسام محمد (35 عاماً)، ياسمين علي (50 عاماً)، عمر أشرف (13 عاماً)، ومحمد أشرف (35 عاماً).

ويعاني جميع المصابين من كسور وكدمات متنوعة، وأجروا فحوصات طبية مكثفة، مع تحسن طفيف في حالة بعضهم.

التحقيقات الأولية للنيابة العامة أكدت أن السبب الأولي هو الإهمال في قواعد المرور، مع إجراءات لفحص آثار المخدرات أو الكحول للسائقين.

انهيار عائلي ودعم فني

يأتي ذلك فيما دخلت زوجة الليثي، الفنانة شيماء سعيد، في حالة من الانهيار العاطفي الشديد فور وصولها إلى المستشفى، حيث شاركت متابعيها عبر "تيك توك" بفيديوهات تبكي فيها وتدعو للدعاء لزوجها، قائلة: «أنا لسه طالعة البيت، سمعت إن إسماعيل عمل حادثة على طريق المنيا، بالله عليكم عايزة الكل يدعيله يقوم بالسلامة».

كما نشرت الصفحة الرسمية للفنان على "فيسبوك" بياناً أثار القلق بين الجمهور: «إسماعيل الليثي لسه عامل حادثة على طريق أسيوط، ودخل العناية المركزة، وحالته حرجة جداً... دعواتكم بالشفاء».

في الوسط الفني، أعربت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، عن صدمتها العميقة، وأكد نائب النقيب هيثم عبد العزيز أن «النقابة تتابع الحالة ميدانياً وتتكفل بكافة نفقات العلاج».

وفاة ابن إسماعيل الليثي

وتأتي هذه الحادثة بعد عام بالضبط من وفاة نجل الليثي الصغير رضا (ضاضا)، الذي سقط من شرفة الطابق العاشر في منزله بالقاهرة، مما يجعل الليثي يعيش سلسلة من المآسي النفسية والجسدية.

إسماعيل الليثي، 45 عاماً، من أبرز نجوم الموسيقى الشعبية المصرية، اشتهر بأغانيه الشعبية مثل «سألت كل المجروحين»، «أنت الغزالة»، التي حققت ملايين المشاهدات على "يوتيوب".

ويُعتبر الليثي صوتاً للطبقة الشعبية في الصعيد، وكان قد أعلن مؤخراً عن عودته للساحة بعد فترة انقطاع بسبب حزن فقدان ابنه.