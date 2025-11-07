أحيت الفنانة أنغام ليلة طربية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث افتتحت الحفلة بأغنيتها الشهيرة «عمري معاك» وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدّمت خلال الأمسية مجموعة من أبرز أعمالها التي تراوحت بين الطابع الكلاسيكي والعاطفي والحديث، من بينها «حالة خاصة جداً»، و«على فكرة»، و«خليك معاه»، و«ألف آسف»، في سهرة امتدت حتى ما بعد منتصف الليل.

وخلال الحفلة عبّرت أنغام عن رؤيتها للفن ودوره في التقارب الإنساني، قائلة:

«الفن والموسيقى طير سلام… يوصل الإحساس من غير ما نتكلم».

كما وجّهت شكرها لهيئة الترفيه وموسم الرياض، مشيدة بالتنوع الذي تقدمه الفعاليات وما تمنحه من فرص للقاء الجمهور في تجارب فنية متجددة.

وأُعلن خلال الحفلة عن إقامة حفلة خاصة لأنغام في 31 ديسمبر 2025 في ختام العام، لتستقبل مع جمهور الرياض العام الجديد 2026. ويأتي هذا الإعلان بمثابة تكريم من هيئة الترفيه لمسيرتها الفنية وحضورها المؤثر في الساحة الغنائية العربية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع من الأمسية، وسط إشادة بالأداء والأجواء التي صنعها صوت أنغام في ليلة وصفت بـ«الطربية الاستثنائية».

ويواصل موسم الرياض تقديم أمسيات فنية رفيعة المستوى بمشاركة كبار نجوم الغناء العرب، ضمن برنامج ترفيهي وثقافي يعزز مكانة العاصمة كوجهة فنية وموسيقية رائدة.